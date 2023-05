Bakhmut | capo Wagner annuncia ritiro e si scaglia contro il Cremlino

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Yevgeny Prigozhin punta il ditoi vertici dell’esercito russo: "Mancano munizioni e voi, feccia, state seduti nei vostri club costosi mentre i figli della Russia muoiono" Ultimatum e nuova invettiva di Evgheny Prigozhin ai vertici della difesa e le elite in Russia per la carneficina di. Ildellaha anticipato la sua intenzione di ritirare i mercenari sul fronte il 10 di questo mese a causa della mancanza di munizioni che reclama da settimane. “I miei soldati non soffriranno perdite prive di senso e ingiustificate asenza munizioni. E’ per questo che lasceremoil 10 maggio 2023”, ha dichiarato, in divisa mimetica, di fronte ai suoi mercenari con il volto coperto un video pubblicato sul canale Telegram della. I mercenari ...