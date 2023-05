Avvicina e bacia due bambine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un uomo di 59 anni, originario dell'Albania e con diversi precedenti, è stato denunciato dalla polizia di Assisi per violenza sessuale. L'uomo, secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, avrebbeto eto duedurante il Calendimaggio, la manifestazione che si svolge...

Avrebbe avvicinato e baciato due bambine. L'episodio sarebbe avvenuto ieri pomeriggio durante il Calendimaggio ad Assisi, a San Ruffino. A commettere la grave violenza sessuale, aggravata dalla minore

Assisi: un sessantenne ha infastidito le ragazzine in pieno centro. Per lui scatta il reato di violenza sessuale