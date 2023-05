Avviato a Celleno il percorso del progetto ‘Borghi Connessi’ di WindTre

(Di venerdì 5 maggio 2023) VITERBO –, in provincia di Viterbo, ildeldiper accompagnare la crescita dei piccoli comuni italiani grazie a connettività e tecnologie smart. L’iniziativa fa parte dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità dell’azienda, impegnata nel promuovere una maggiore inclusione anche nell’ambito dell’accesso a Internet, per ridurre il digital divide territoriale, economico, culturale e anagrafico. Ilsi sviluppa su più dimensioni e, oltre a valorizzare le infrastrutture esistenti, pone particolare attenzione alla crescita delle competenze digitali dei giovani, degli anziani e del mondo produttivo. Promuove anche lo sviluppo di iniziative a beneficio della comunità e offre consulenze ...

