Avrebbe sfasciato il Policlinico durante visita del padre | pioppese a giudizio

... e che poco prima, il cittadino italiano aveva minacciato al telefono il di lei compagno, avvisandolo che se non gli avesse dato la somma di 50 euro, che vantava come credito, gli...... e che poco prima, il cittadino italiano aveva minacciato al telefono il di lei compagno, avvisandolo che se non gli avesse dato la somma di 50 euro, che vantava come credito, gli...... e che poco prima, il cittadino italiano aveva minacciato al telefono il di lei compagno , avvisandolo che se non gli avesse dato la somma di 50 euro, che vantava come credito, gli...

Avrebbe sfasciato il Policlinico durante visita al padre, Monrealese a processo Diretta Sicilia

Disposta la custodia cautelare in carcere. Nella tarda serata di giovedì 27 aprile, la Sala Operativa della Questura di Udine inviava una Volante in via Alfieri, dove un residente della zona segnalava ...UDINE - Forzano il portone di uno stabile abitato in via Alfieri e si introducono all'interno dell'abitazione. Messo a segno il colpo, pensano di averla fatta franca e se ne ...