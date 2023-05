Avati | «Racconto i sogni infranti di chi era giovane nei favolosi anni ' 70»

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 maggio 2023) Gli inizi da impiegato alla Findus, l’amore per la moglie (che dura da mezzo secolo), il significato di amicizia vera e il rapporto con il padre (morto quando aveva 12). Il regista italiano di film culto si confessa con Panorama e anticipa il suo ultimo film generazionale e autobiografico: La quattordicesima domenica del tempo ordinario. «Pochi giorni fa ero solo a casa e ho messo sul giradischi l’album di un concerto celebrativo di Bing Crosby registrato dal vivo al Palladium di Londra. A un certo punto quando entra in scena si sente un applauso fragoroso. Quel momento è così commovente che a volte mi approprio di quell’applauso, lo ascolto e faccio finta che sia per me, ringraziando il pubblico». Pupi,, 84, una carriera piena di successi e film di culto come Regalo di Natale, La casa dalle finestre che ridono, Una ...