Autostrada A1 | Tir perde il rimorchio fra Incisa e Valdarno Transito su una corsia 8 km di coda

... il 25enne camionista che investì con il suo, provocandone la morte, a Biandrate il ... È stato fermato poco dopo dai carabinieri in. Secondo le testimonianze dei presenti Adil Belakhdim, ......7.30 lungo la carreggiata sud dell'del Brennero tra gli svincoli di Bressanone e Chiusa. Lo schianto è stato molto violento. L'autovettura è andata ad incastrarsi sotto il bilico del...Per fortuna non si segnalano feriti, ma solo disagi Oltre due chilometri di coda si registrano sull'dei Fiori, tra Bordighera e Sanremo, a causa di un tamponamento tra dueavvenuto all'altezza di un restringimento di carreggiata per un cantiere. Per fortuna non ci sono feriti gravi, ...

A4, tir perde il carico tra Brescia ovest e Ospitaletto: mattinata di code in autostrada e tangenziale Bresciaoggi

Nel primo pomeriggio di oggi, 5 maggio 2023, sull’autostrada A1 Milano – Napoli è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Incisa e Valdarno in direzione Roma, dove un mezzo pesante ha ...Alle 14.30 circa sull’autostrada A1 Milano - Napoli è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Incisa e Valdarno in direzione Roma, dove un mezzo ...