Audio integrale terremoto Friuli del 1976 Intervista a Mario Garlatti

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 maggio 2023) La sera del 6 maggio di 38 anni fa, un ragazzo di Udine,, imprigionò per una serie di coincidenze ‘l’urlo dell’Orcolat’., all’epoca 18enne, alle 21.00 era nella sua casa di Udine in via Bernardinis e stava riversando l’album ‘Wish you were here’ dei Pink Floyd da vinile a cassetta. All’arrivo della scossa saltò subito la corrente, ma il mangiacassette, dotato di pile, continuò la sua registrazione. Lo straordinario documentoci ripropone il terrore vissuto dalla famigliae soprattutto l’intensità e la durata del sisma (di circa un minuto) che, attraverso il ticchettio del braccetto del giradischi sul vinile, ci viene quasi ‘stenografata’. Nel video la registrazionedel sisma e l’...