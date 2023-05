ATP Roma 2023 | quando il sorteggio? Date | programma | teste di serie

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ormai l’attesa sta per terminare: settimana prossima cominceranno gli Internazionali d’Italia, l’evento tennistico più importante nel Bel Paese. Al Foro Italico discenderanno in campo tantissimi giocatori con l’obiettivo di mettersi in mostra e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Visto l’ormai imminente inizio, sono state pubblicati poco fa i programmi dettagliati deldei due tabelloni principali: per le donne, che inizieranno poi lunedì 8 maggio, ilsarà domenica 7 alle ore 18:30, mentre per i maschi, che cominceranno invece il 10, l’appuntamento è per lunedì 8, sempre alle 18:30. È giusto sottolineare che tutti i primi 32 giocatori del seeding di entrambi i tornei avranno un bye al primo turno e non potranno poi trovare sulla loro strada altredi ...