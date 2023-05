ATP Roma 2023 | l’Italia aspetta un trionfo da 47 anni agli Internazionali

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Era il 30 maggio 1976 quando Adriano Panatta vinse glid’Italia al Foro Italico di. Quella vittoria, accompagnata al successivo Roland Garros che rimane anch’esso l’ultimo Slam vinto in campo maschile da un giocatore italiano,ancora eredi: nessun altro è mai arrivato in finale, peraltro, dopo di lui, che ci ritornò nel 1978. E fu, quello, un ultimo atto molto famoso, perché contro Bjorn Borg (che vinse in cinque set) e perché, a un certo punto, l’allora “tradizionale” lancio di monetine portò l’Orso svedese a minacciare di andarsene, con serafica calma, qualora fosse continuato. Eppure, in quel 1976, Panatta rischiò seriamente di non arrivare ad affrontare Guillermo Vilas. Tutto perché, al primo turno, dovette fronteggiare non meno di undici match point, rimontando da uno svantaggio di 1-5 nel terzo set ...