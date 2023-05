ATP Madrid 2023 | Jan-Lennard Struff si vendica di Karatsev ed è in finale | primo lucky loser della storia in un 1000

(Di venerdì 5 maggio 2023) Unin paradiso alla Caja Magica. Jan-è indell’ATP diprendendosi la rivincita su Aslan, colui che lo aveva sconfitto all’ultimo turno del tabellone cadetto, per 4-6 6-3 6-4, vincendo la quinta partita consecutiva al quinto set. Domenica avrà un match sulla carta impossibile con Carlos Alcaraz, ma la sua pagina dil’ha già scritta: è ilripescato dalle qualificazioni a raggiungere l’ultimo atto di un, mettendosi alle spalle Thomas Johansson e Lucas Pouille che arrivarono nelle stesse condizioni in semi, rispettivamente a Toronto 2004 e a Roma 2016. Dopo un inizio alquanto equilibrato, ilpunto di rottura è ...

ATP Madrid 2023: Struff continua il suo sogno. Batte Tsitsipas ed è in semifinale OA Sport

Un lucky loser in paradiso alla Caja Magica. Jan-Lennard Struff è in finale dell'ATP di Madrid prendendosi la rivincita su Aslan Karatsev, colui che lo aveva sconfitto all'ultimo turno del tabellone c ...Carlos Alcaraz è felice del rispetto che si sta guadagnando in campo e fuori. E, sul nascere campioni, avverte: “Se non unisci il talento al lavoro, non ottieni nulla” ...