ATP Madrid 2023 | Alcaraz chiude la pratica Coric e vola in finale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Carlossi fa il regalo di compleanno, conquistando lanel Masters 1000 di. Il campione in carica continua la sua difesa del titolo dopo aver sconfitto in due set il croato Bornain due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco.ha ottenuto il 71% di punti con la prima di servizio,ndo con 30 vincenti contro i 22 di. Sono invece 10 gli errori dello spagnolo, mentre otto quelli del croato. Primo game subito molto combattuto conche riesce ad annullare due palle break. Lo spagnolo cancella anche lui una palla break nel quarto game ed in quello successivo, però, a strappa il servizio al croato, portandosi poi sul 4-2 e 5-3. La prima frazione si conclude in favore del ...

...e arriva al n°18 del ranking. Sinner resta all'ottavo posto, avanza Berrettini pur senza giocare. In Top 100 anche Marco Cecchinato. Ecco la classifica aggiornata alla vigilia delOpen 1) ...Dopo Monte - Carlo, Barcellona e, il mancino di Manacor ha annunciato che non parteciperà al torneo del Foro Italico: 'Nonostante abbia notato un miglioramento negli ultimi giorni, per molti mesi non sono riuscito ad allenarmi ......di gareggiare nei primi mesi sul cemento ma anche nei tornei spagnoli come Barcellona e. ...effettuerà un ultimo controllo medico per ricevere l'ok definitivo e confermare la sua presenza all'...

ATP Madrid 2023: Struff continua il suo sogno. Batte Tsitsipas ed è in semifinale OA Sport

Carlos Alcaraz si fa il regalo di compleanno, conquistando la finale nel Masters 1000 di Madrid. Il campione in carica continua la sua difesa del titolo dopo aver sconfitto in due set il croato Borna ...Rafael Nadal salta anche gli Internazionali d’Italia. Il maiorchino ancora fuori per infortunio, lo ha comunicato su Instagram ...