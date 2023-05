Atletica | Roberta Bruni quarta in Diamond League | 4 55 all’esordio | Katie Moon trionfa a Doha

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023)ha chiuso al quarto posto nella prima tappa della2023, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. La saltatrice con l’asta ha superato 4.55 metri al primo tentativo, ma poi ha commesso tre errori a 4.63, un centimetro in più del record italiano in sala siglato quest’inverno. La laziale archivia un debutto discreto, alla sua prima uscita dopo la delusione degli Europei Indoor, e può guardare con ottimismo al futuro. La gara odierna era infatti di assoluto spessore, visto che erano presenti le prime sei classificate agli ultimi Mondiali e l’interno podio degli Europei.ha concluso a pari merito con la fuoriclasse greca Aikaterini Stefanidi, sesto posto per la statunitense Bridget Williams, settimo per ...