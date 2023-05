Atletica | Fred Kerley lancia un messaggio a Jacobs | vittoria nei 200 a Doha con finale divampante

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023)ha vinto i 200 metri a(Qatar), dove è andata in scena la prima tappa della Diamond League 2023, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il Campione del Mondo dei 100 metri (9.86 lo scorso anno a Eugene, pista in cui ha firmato il personale di 9.76 nel 2022) è uscito malissimo dai blocchi di partenza e ha sofferto in maniera cronica per tutta la curva, poi dalla corsia 7 ha inscenato una rimonta mirabolante negli ultimi 50 metri e ha scatenato tutta la sua proverbiale potenza. Il quasi 28enne (spegnerà le candeline tra un paio di giorni) ha tagliato il traguardo con un interessante 19.92 (0,3 m/s di vento a favore), un riscontro cronometrico che merita rispetto a fronte di un personale di 19.76. L’americano ha trionfato nella capitale qatarina, dove quattro anni fa si mise al ...