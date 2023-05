Atletica | Andy Diaz vola a 17 80! Sarebbe record italiano | ma il vento… 3° in Diamond League da “cubano”

(Di venerdì 5 maggio 2023)ha disputato la sua prima gara da cittadino, scendendo in pedana a Doha (Qatar) per la prima tappa della2023, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il fuoriclasse di origini cubane è entrato in possesso del passaporto un paio di mesi fa, ma non ha ancora ricevuto il via libera da World Athletics (la Federazione Internazionale) per gareggiare danel salto triplo. Spieghiamo meglio:è un nostro connazionale per la legge, ma non ancora per lo sport mondiale. Le sue prestazioni odierne sono entrate nelle liste all-time italiane, ma accanto al suo nome, nel referto della gara odierna, ci sarà la bandiera cubana. L’auspicio è che questa situazione si risolva ...

Ci siamo. I grandi protagonisti dell'leggera mondiale tornano a sfidarsi nella Diamond League che si aprirà oggi a Doha. Tra gli italiani Roberta Bruni, Emmanuel Ihemeje e Andy Diaz.

Atletica, Andy Diaz vola a 17.80! Sarebbe record italiano, ma il vento ... OA Sport

CHE TRIPLO - Alla prima gara da cittadino italiano (e sempre in attesa del via libera da World Athletics per indossare la maglia azzurra) incanta Andy Diaz: il campione in carica della Diamond League.