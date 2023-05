Atletica | 17 80 per Diaz al primo salto triplo da cittadino italiano | ma è ventoso

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) Andyincanta alla prima gara da, anche se sempre in attesa del via libera di World Athletics per indossare a tutti gli effetti la maglia azzurra. Il campione in carica della Diamond League nel, origini cubane, ha saltato 17.80 e si tratta delpiù lungo di sempre per un’atleta di nazionalità italiana, ma purtroppo per lui troppo, vista la rilevazione di +2.6, superiore al massimo consentito pari a +2.0. Avrebbe superato il 17.60 del suo allenatore Fabrizio Donato, ma resta comunque una grandissima prestazione in attesa di saltare griffato d’azzurro. SportFace.