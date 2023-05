Atalanta-Juventus quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) La 34a giornata della Serie A 2022-2023 si annuncia come un vero e proprio spartiacque per quanto riguarda la zona Champions League. Dopo il doppio scontro Milano-Roma che vivremo sabato, per quanto riguarda la giornata di domenica toccherà a una partita che, a sua volta, inciderà parecchio. Stiamo parlando del lunch match delle ore 12.30 del Gewiss Stadium di Bergamo tra. Da una parte vedremo in azione gli orobici allenati da mister Gian Piero Gasperini che proveranno a mantenere ancora ben salde le speranze di concludere nelle prime 4 posizioni della classifica, confermando di essersi messi alle spalle il periodo più complicato della stagione. Dall’altra parte i bianconeri di mister Max Allegri alla disperata ricerca dei 3 punti per corroborare la medesima candidatura. La, reduce da un periodo con ...