Assegno di Maternità | dal Governo Meloni soldi che si sommano ad Assegno Unico

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un sussidio per i genitori contro il carovita ed il calo della natalità. Come si chiede per sommarlo ad AUU. La natalità in Italia è sempre più bassa. Le giovani coppie preferiscono non fare i figli perché non sanno se riusciranno a mantenerli. Recentemente il presidente dell’INPS Pasquale Tridico ha sottolineato come questo sia un problema anche per le pensioni. I lavoratori sono sempre di meno e conseguentemente sono in flessione i contributi versati. Nell’arco di vent’anni le pensioni INPS potrebbero non essere più erogabili se continua questo trend.di, forte aiuto dal– ilovetrading.itPer le istituzioni dunque diventa imperativo sostenere le famiglie. Attualmente il sostegno per i genitori è quello dell’Universale che ...