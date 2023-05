Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro | tutti gli importi erogati

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il Decreto, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 1° maggio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, prevede una serie di misure finalizzate all’sociale e lavorativa, in sostituzione del Reddito di cittadinanza, destinato ad essere abrogato dal 1° gennaio 2024.Stando a quanto si legge nel testo del Decreto-legge 4 maggio 2023, numero 48, è introdotto l’diquale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di, die di politica attiva del.L’si concretizza in un beneficio economico erogato mensilmente dall’Inps, condizionato alla prova dei ...

... ripristina il tetto di tremila euro per i benefit aziendali per i dipendenti con figli a carico, e soprattutto manda in pensione il reddito di cittadinanza introducendo l'd'. Ma, ...Reddito a 191 mila nuclei fino a fine 2023 . Il Reddito di cittadinanza sara' mantenuto fino al 31 dicembre 2023 per una platea stimata in 191 mila nuclei dalla Relazione tecnica, con importo medio di ...E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del decreto Lavoro che contiene la stretta al Reddito di cittadinanza con la trasformazione indie Supporto per la formazione ; la liberalizzazione dei contratti a termine con la revisione delle causali in retromarcia rispetto al decreto Dignità voluto dal M5S; il taglio al ...

Il decreto lavoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi, 5 maggio. Composto da 45 articoli, prevede tra l'altro l'avvio dell'Assegno di Inclusione, il nuovo taglio del cu ...