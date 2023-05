Aspi | al Giro d’Italia con “Wonders”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023) Autostrade per l’Italia, per il dodicesimo anno consecutivo, è sponsor ufficiale del2023. Tra gli obiettivi: la promozione delle bellezze culturali e naturalistiche del nostro Paese, attraverso il progetto, e la divulgazione e sensibilizzazione alla mobilità sostenibile.. Scopri l’Italia delle Meraviglie è la piattaforma multicanale promossa da Autostrade per l’Italia che vede i contributi di partner come il Touring Club Italiano, WWF, Slow Food Italia, la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, gli Enti territoriali e gli stessi viaggiatori.accompagna il viaggiatore nei diversi momenti del viaggio, dalla pianificazione all’arrivo, attraverso una serie di strumenti digitali e di touchpoint fisici lungo la rete e nelle aree di servizio. “Vivere e scoprire ...