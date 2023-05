Aspi al Giro d’Italia 2023 con “Wonders” | alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese

(Di venerdì 5 maggio 2023) Autostrade per l’Italia è partner e sponsor ufficiale delper il dodicesimo anno consecutivo. E lo fa con il progetto, che consentirà di promuovere le bellezze naturali e culturali del Bela misura di bicicletta. In occasione delaccompagnerà il viaggiatoredei tanti itinerari caratterizzati da suggestive piste ciclabili immerse nella bellezzaoasi naturalistiche che fanno da cornice alle tappe della corsa rosa. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti. “Vivere e scoprire le bellezzenostre Regioni – ha dichiarato l’amministratore delegato di, Roberto Tomasi – attraverso itinerari studiati per promuovere il ...

"Vivere e scoprire le bellezze delle nostre Regioni - dichiara l'Amministratore delegato di, ... In occasione deld'Italia, Wonders accompagna il viaggiatore alla scoperta dei tanti itinerari ..."Vivere e scoprire le bellezze delle nostre Regioni - dichiara l'Amministratore delegato di, ... In occasione deld'Italia , Wonders accompagna il viaggiatore alla scoperta dei tanti itinerari ..."Vivere e scoprire le bellezze delle nostre Regioni - dichiara l'Amministratore delegato di, ... In occasione deld'Italia , Wonders accompagna il viaggiatore alla scoperta dei tanti itinerari ...

Aspi al Giro d'Italia con il progetto "Wonders", alla scoperta delle ... Italia Informa

Autostrade per l'Italia, per il dodicesimo anno consecutivo, è sponsor ufficiale del Giro d'Italia 2023. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...