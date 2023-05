Asia Argento | Fiore e | chi è la loro cugina segreta | una bomba su Mediaset

, ospite a L'Isola dei famosi , per fare una sorpresa alla sorella Fiore, si è confessata apertamente in una specie di intervista condotta, per divertimento, da Mazzoli e Noise , ..., il tatuaggio in ricordo della sorella morta sul ventre: ecco cosa rappresenta Chiara Ferragni e Fedez, la foto che fa partire il 'toto - somiglianze': 'I colori sono di...' La ..., il tatuaggio in ricordo della sorella morta sul ventre: ecco cosa rappresenta Morto sul volo New York - Milano Malpensa: malore fatale per un passeggero in aereo Cosa è successo Nella ...

Isola, Asia Argento (ospite della sorella) regala uno scoop: «Lo baciai fuori dal set». Ecco di chi parla leggo.it

Asia Argento confessa di aver baciato Vin Diesel. L'attrice, ospite su L'Isola dei Famosi per fare una sorpresa alla sorella Fiore, si è lasciata andare nel corso ...I tatuaggi di Asia Argento, attrice e regista italiana di fama internazionale, sono tantissimi. L'attrice, che ha recentemente partecipato all'Isola ...