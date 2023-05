Ascolti tv | peggio di così non poteva andare! Federica Panicucci non regge il confronto

(Di venerdì 5 maggio 2023) La situazione dicon glitvra sempre di più: schiacciata clamorosamente dal palinsesto competitorquest'anno era ritornata, proprio come l'anno precedente in prima serata. Tiene già compagnia a tutti i telespettatori ogni mattina, ma sembra che la conduttrice abbia voluto ritornare in onda con un programma che prevede rimandare a scuola i volti noti del mondo dello spettacolo e non solo per affrontare l'esame di quinta elementare. Aiutata dai suoi piccoli insegnanti, sembra che la conduttrice non riesca per nessuna ragione a conquistare un discreto numero di. Dopo la prima puntata, in cui forse il pubblico era interessato dalla novità e dal ritorno dellain prima serata, in cui ha ...

...de Il Cantante Mascherato vinta da Samuel Peron - e che sarebbe a rischio per via dei bassi... Non c'è mai limite al, è proprio il caso di dirlo. Sfruttare l'immagine di una persona, una ...... potevo fare molto meglio, potevo anche fare molto, potevo anche essere morto ". Molto ... Quello è un pezzo che tiin macchina e ti viene voglia di accelerare, un'atmosfera molto da film, ...Odio quel giovane uomo perché ha dimostrato ildi sé. Non avevo nessuno che mi desse ... C'è la speranza che qualcuno, in senso di, m'intercetti, che si rompa il muro di diffidenza nei ...

Ascolti tv e dati Auditel 23 aprile: La Sposa prima di Fazio e Scotti, Le Iene fuori dal podio e flop La7 Virgilio Notizie

Outsider è il nuovo album del rapper veneto. Lui sarà nostro ospite al Wired Next Fest di Rovereto per raccontarci il disco e farci ascoltare qualche brano ...Il brano spiega come una sfumatura positiva in situazioni con risvolti negativi può ribaltare la situazione per farti stare bene IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA ...