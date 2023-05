Ascolti tv ieri | flop Back to School | Federica Panicucci superata anche da Rai3

(Di venerdì 5 maggio 2023) Glitv di, giovedì 4 maggio 2023, hanno fatto registrare per Un Passo dal Cielo su Rai1 3.841.000 spettatori, 22.1% di share. Numeri in leggero calo rispetto a sette giorni fa, 4.061.000, 22.4%. Il film La Matassa su Canale 5 con Ficarra e Picone male: 1.897.000 spettatori, 11.2% di share. Niente da fare pertosu Italia 1: la penultima puntata è precipitata di nuovo a 5.3% di share, 743.000 spettatori dopo il leggero rialzo della scorsa settimana al 6.2% e 945.000.è stata battuta addirittura da Indovina chi Viene a Cena suche ha totalizzato un netto di 787.000 spettatori, 4.3% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rete 4 Dritto e Rovescio 914.000, ...

tv,sera: Un passo dal cielo vs La matassa. Auditelsera, 4 maggio 2023 Sfida Rai1 contro Canale 5: "Un passo dal cielo" batte "Fiorentina - Cremonese". Rai 1: Un passo dal cielo , ...Questa città non adulterata era in piazzaa dire che senza bambini non c'è futuro. Speriamo che il Consiglio la". Luca Rampazzo Laureato in legge col massimo dei voti, ha iniziato due ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di, giovedì 4 maggio 2023 . Su Rai 1 'Un passo dal cielo 7 Un nido d'amore' ha conquistato .000 spettatori pari al 16.9% di share mentre 'La matassa' film di Ficarra e Picone su Canale 5 , ha ...

Ascolti tv di mercoledì 3 maggio 2023: Ulisse – Il piacere della scoperta (16.9%), Luce dei tuoi occhi (16.2%), Chi l’ha visto (10.8%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv 4 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...‘Speciale Ulisse: il piacere della scoperta – La corona dei Windsor’, trasmesso da Rai1 e dedicato all’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con ...