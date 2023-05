Ascolti tv | i dati di giovedì 4 maggio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Bene la fiction Un Passo dal cielo 7 Nella serata di ieri,, su Rai Uno la fiction Un Passo dal cielo 7 ha coinvolto 3.841.000 spettatori pari al 22.1%. Alle spalle su Canale 5 La Matassa ha ottenuto 1.897.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Il Giorno Sbagliato ha interessato 846.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Back to School ha portato a casa 743.000 spettatori con il 5.3% (presentazione di 15 minuti: 713.000 – 3.6%). Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto 787.000 spettatori pari ad uno share del 4.3% (presentazione di 12 minuti: 712.000 – 3.6%, Next: 532.000 – 3.5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 914.000 spettatori con il 6.6% di share (presentazione di 12 minuti: 546.000 – 2.7%). L'articolo proviene da 361 Magazine.