Ascolti tv giovedì 4 maggio 2023 | Un passo dal cielo 7 | La Matassa | Back to School | Pechino Express | dati Auditel e share

(Di venerdì 5 maggio 2023)tv, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida deglitelevisivi. In ogni caso, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anchesera tra i tanti programmi disponibili. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Mediaset? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non ...

...Noi Moderati (Maurizio Lupi) abbiamo organizzato un sit - in davanti a Palazzo Marino per4 ... Speriamo che il Consiglio la". Luca Rampazzo Laureato in legge col massimo dei voti, ha ...Il monegasco è stato tra i protagonisti della tradizionale conferenza stampa deldi Miami, ... 2 milioni diper la mia musica Anche Nyck De Vries suona il piano, abbiamo lo stesso ...Le previsioni sugliLa Juve in chiaro su Rai1 farà certamente il botto. E sarà interessante ... si è optato per il. Il programma del concerto, che quest'anno vedrà il ritorno di un ...