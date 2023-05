Ascolti TV | Giovedì 4 Maggio 2023 Un Passo dal Cielo 22 1% 3 | 84 mln | La Matassa 11 2% 1 | 9 mln Record negativo per Back To School 5 3%

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la fiction ' Un passo dal cielo 7 Nido d'amore' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' I magnifici sette' piace a .000 spettatori con il % di share. Per ......Noi Moderati (Maurizio Lupi) abbiamo organizzato un sit - in davanti a Palazzo Marino per4 ... Speriamo che il Consiglio la". Luca Rampazzo Laureato in legge col massimo dei voti, ha ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri ,4 maggio 2023 . Su Rai 1 'Un passo dal cielo 7 Un nido d'amore' ha conquistato .000 spettatori pari al 16.9% di share mentre 'La matassa' film di Ficarra e Picone su Canale 5 , ha ottenuto .

Ascolti tv giovedì 4 maggio: Un passo dal cielo 7, La matassa, Back to school TPI