ASCOLTI TV 4 MAGGIO 2023 | UN PASSO DAL CIELO | LA MATASSA | BACK TO SCHOOL

(Di venerdì 5 maggio 2023)TV 4· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – x (finale x)Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xUnDal– xPorta a Porta + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + Isola – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – x + xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – x (finale x)Tg5 – xStriscia la ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il 5è il giorno di pubblicazione del nuovo album dei Nomadi dal titolo Cartoline da Qui . Questo ..., ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la fiction ' Un passo dal cielo 7 Nido d'amore' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' I magnifici sette' piace a .000 spettatori con il % di share. Per ......(Maurizio Lupi) abbiamo organizzato un sit - in davanti a Palazzo Marino per giovedì 4alle ... Speriamo che il Consiglio la". Luca Rampazzo Laureato in legge col massimo dei voti, ha ...

Ascolti tv mercoledì 3 maggio 2023: Ulisse-Speciale Windsor a 2,9 mln (16,9%), Luce dei tuoi occhi a 2,8 (16,2%) Tvblog

Drew Barrymore dà forfait agli MTV Movie & TV Awards. L'attrice doveva presentare l'edizione 2023, che si terrà a Los Angeles domenica 7 maggio. (ANSA) ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...