ASCOLTI TV 4 MAGGIO 2023 | STABILE UN PASSO DAL CIELO 22 | 1% | LA MATASSA 11 | 2% | IN CALO BACK TO SCHOOL 5 | 3% | BENE I FATTI VOSTRI 11%+10 | 9% | TRONI 27 | 2% E IL PARADISO 23 | 1%

(Di venerdì 5 maggio 2023)TV 4· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – 557 11.30UnoMattina – 664 16.60Storie Italiane – 782 20.60Storie Italiane – 761 16.60È Sempre Mezzogiorno! – 1557 17.20Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1693 14.90Oggi è un Altro Giorno – 1565 16.50delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 1493 21.50Vita in Diretta – 1762 21.20L’Eredità – xL’Eredità – x (finale x)Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 4335 22.87 + 4697 23.40UnDal– 3841 22.11Porta a Porta + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 922 21.60Mattino 5 News – 798 21.10Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + Isola – xUn Altro Domani ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il 5è il giorno di pubblicazione del nuovo album dei Nomadi dal titolo Cartoline da Qui . Questo ..., ...Dopo l'ottimo esordio in termini die di critica, venerdì 5andrà in onda in diretta in prima serata (ore 21.25) il secondo appuntamento (dei sei totali) con "I Migliori Anni", il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la fiction ' Un passo dal cielo 7 Nido d'amore' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' I magnifici sette' piace a .000 spettatori con il % di share. Per ...

Ascolti tv mercoledì 3 maggio 2023: Ulisse-Speciale Windsor a 2,9 mln (16,9%), Luce dei tuoi occhi a 2,8 (16,2%) Tvblog

Drew Barrymore dà forfait agli MTV Movie & TV Awards. L'attrice doveva presentare l'edizione 2023, che si terrà a Los Angeles domenica 7 maggio. (ANSA) ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...