Ascolti TV 4 maggio 2023 | auditel ieri sera | Un Passo dal Cielo 7 o La Matassa

(Di venerdì 5 maggio 2023)TV 4TV 4Ultimo giovedìin compagnia delle avventure di “Undal7” su Rai 1 che trasloca ufficialmente domenica e lunedì prossimo per il finale di stagione. Contro la serie tv Lux Vide, Canale 5 ha proposto la commedia di Ficarra e Picone “La”. Su Italia 1 si rinnovano gli appuntamenti con il reality Back to School. Si rinnova il confronto di politica e attualità tra Dritto e Rovescio e Piazzapulita rispettivamente su Rete 4 e La7. A seguire, glitv del 4, i datidi4 ...

...vicenda che ha fatto finire in secondo piano la stagione record didella kermesse sanremese. Sul caso Sanremo è atteso anche il pronunciamento dell'Agcom, che dovrebbe arrivare a fine. ...Il programma, anche per la sua storia e il suo format, promettesicuri e anche chiacchiere ... Il palinsesto Mediaset per quest'estate, come annunciato da Publitalia, andrà dal 28al 2 ......partirà la 67esima edizione dell' Eurovision Song Contest che si svolgerà dal 9 al 13a ... a causa del ritiro della Rai dalla trasmissione (perchè pare non raggiungessedegni di nota), ...

Ascolti tv mercoledì 3 maggio 2023: Ulisse-Speciale Windsor a 2,9 mln (16,9%), Luce dei tuoi occhi a 2,8 (16,2%) Tvblog

Consulta l'oroscopo Gemelli a cura di Paolo Fox di oggi, 5 maggio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...Sarà record di ascolti per la Champions League free, con Milan-Inter su Tv8 e Inter-Milan su Canale5. Ma la Rai è pronta a rispondere a tono con l’Europa League: Juve-Siviglia e Roma -Bayer Leverkusen ...