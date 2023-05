Arsenio Iglesias muore all’età di 92 anni

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 5 maggio 2023) 2023-05-05 12:16:55 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: D.triste per il calcio.colui che era l’allenatore di Deportivo e Real Madridtra gli altri, è deceduto questo venerdì mattina a 92. Se ne va uno dei grandi tecnici del nostro Paese, un maestro che ha fatto la storia e ha plasmato il Superdorpouna di quelle squadre ricordate sempre e che hanno segnato un’era nel calcio. “È una notizia molto triste per tutti gli sportivi e per tutto il mondo del calcio. È stato uno dei pezzi fondamentali del Superdpor”, ha assicurato a Radio MARCA Djukicuno dei giocatori che era sotto il suo comando al club Corus. Questa è una notizia molto triste per tutti gli sportivi. Djukic Nato il 24 dicembre 1930 ad ArteixoEra un calciatore, allenatore ed era ...