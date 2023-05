Arriva lo psicologo di base | affiancherà il medico di famiglia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un servizio nuovo, rivoluzionario per certi aspetti. Perché sdogana il malessere psichico e lo pone (finalmente) su un piano analogo a quello fisico. Una norma il cui costo, nel medio periodo, verrà ampliamente ripagato dai benefici sociali ed economici, in termini di Pil e produttività sul posto di lavoro. Un'assistenza psicologica di prossimità e vicina ai territori, che preveda la collaborazione fradi. È questa l'innovativa proposta di legge presentata ieri mattina dal deputato di Fratelli d'Italia, Luciano Ciocchetti. In Italia solo il 18% delle persone dichiara di trovarsi in uno stato di pieno benessere mentale. Insieme al Giappone, siamo agli ultimi posti, con il 56% degli intervistati che dichiara di soffrire di stress e il 48% di sentirsi solo. Secondo i dati forniti dall'ospedale Bambino Gesù, ...