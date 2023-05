Arresti domiciliari per un commercialista del tarantino Guardia di finanza

... la dipendente Stazione Carabinieri di Montenero di Bis accia (CB) ha effettuato due, in ... effettuate 7 perquisizioni d'iniziativa (tra personali, veicolari e), elevati 20 verbali ...procedente disponeva la misura degli, eseguita nel corso della mattina del 3 maggio scorso. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, venivano eseguite le ...Ha dovuto decidere in una manciata di secondi tra se stesso e gli altri, ma probabilmente non ci ha pensato neppure un momento. Un uomo, che era aglia Chiaverano, è sceso in strada per difender eun ragazzo di 16 anni che era stato aggredito da un gruppo di coetanei. Era stata la nipote dell'uomo a telefonargli e a chiedergli ...

Se stasera il Napoli vince lo scudetto, la città sarà agli arresti domiciliari (senza auto né trasporti pubblici) - ilNapolista IlNapolista

Un animatore turistico di Palermo avrebbe costretto con violenze e minacce una giovane di Torino, che lavorava in un albergo ...La squadra mobile della polizia di Torino, in collaborazione con i colleghi di Frosinone, Verona e Monza, negli scorsi giorni ha portato a termine due operazioni, 'New Bottom Barrel' e 'Corsia prefere ...