Arredamento e design | Neosperience Reality Plus dà vita a prodotti personalizzati

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il settore dell’e dell’interiorè uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy: possiamo affermarlo con ancora più sicurezza alla conclusione del Salone del Mobile di Milano e delle iniziative diffuse del Fuorisalone. Anche se come numero di presenze siamo tornati ai livelli pre-pandemici, quando consideriamo l’esperienza d’acquisto vale ancora la grande lezione che abbiamo imparato gli scorsi anni: il digitale svolge un ruolo decisivo, anche e soprattutto nel caso delle piccole realtà territoriali. Qual è l’aiuto che soluzioni come, nelle quali convergono esperienza fisica e digitale, possono fornire al mondo dell’? Scopriamolo insieme. Un settore in evoluzione Come accennavamo in apertura, la customer experience ha subito ...