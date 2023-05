Arma in mano | poi colpisce con pugno un carabiniere | arrestato un 33enne a Napoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo dihannoun senegalesecon l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di armi. È stato bloccato in piazza Garibaldi,to di una pistola poi rivelatasi a sia salve. Quando i militari hanno chiesto di lasciare l’, ha colpito con unal volto uno dei militari intervenuti. E’ ora ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... è arrivata una ragazza di Portici di 26 anni, ferita alla caviglia, verosimilmente da colpo d'... Il 19enne ha riportato la perdita di qualche falange alladestra. In città sono andati avanti ...... il ragazzo è stato colpito da colpi d'da fuoco nella zona di piazza Garibaldi. E in tutta la ... ci sono persone con ferite da coltello, persone con ferite allaper a coppio di petardi, ...L'attentatore ha aperto il fuoco con un'automatica su un gruppo di persone da un veicolo ed è ... La sparatoria è avvenuta dopo quella dei giorni scorsi, perdi uno studente di 13 anni, in un ...

Perna: "La serenità arma in più della Giana. Futuro Se potrò dare una mano, lo farò volentieri" TUTTO mercato WEB

Il via vai delle autoambulanze con le sirene spiegate mentre la festa impazza. Tragici gli eventi in piazza Carlo III dove un 26enne è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo ...È di una persona deceduta e di cinque feriti il bilancio dei festeggiamenti che si sono protratti per tutta la notte a Napoli dopo la vittoria matematica del terzo scudetto del club azzurro. I carabin ...