Arisa | torna alla ribalta con un nuovo singolo | Non vado via

(Di venerdì 5 maggio 2023) Oggi, 5 maggio 2023, la celebre cantautrice genovese lancia il suo ultimo brano: "Vi dico solo che è il mio bellissimo regalo per voi che siete il mio cuore e nel mio cuore per ben 14 anni", scrive su Instagram in un post dedicato ai fan. L'articolo proviene da DireDonna.

La cantante lancia il nuovo singolo 'Non vado via' che esce venerdì 5 maggiocon ' Non vado via '. Il nuovo singolo che esce venerdì 5 maggio è una ballad Anni Novanta che racconta di un sentimento importante, della voglia di esserci e di restare, nonostante tutto.C.)- "Non vado via" Per fortunasmette di "sperimentare" ea fare. "Non vado più via" è un'intensa canzone scritta secondo i canoni della melodia italiana. Ha qualche cosa di ...Oraalle origini, con una canzone che potrebbe essere la giusta continuazione de 'La notte'.compie 40 anni, guarda gli scatti delle sue trasformazioni GUARDA LE IMMAGINI Fotogallery - I ...

Arisa torna con la ballad “Non vado via" - MetroNews Metro

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Arisa torna con "Non vado via". Il nuovo singolo che esce venerdì 5 maggio è una ballad Anni Novanta che racconta di un sentimento importante, della voglia di esserci e di restare, nonostante tutto. U ...