Arisa | torna alla ribalta con un nuovo singolo | Non vado via

(Di venerdì 5 maggio 2023) Oggi, 5 maggio 2023, la celebre cantautrice genovese lancia il suo ultimo brano: "Vi dico solo che è il mio bellissimo regalo per voi che siete il mio cuore e nel mio cuore per ben 14 anni", scrive su Instagram in un post dedicato ai fan. L'articolo proviene da DireDonna.

... Paola e Chiara - 'Mare Caos' Matteo Romano e Luigi Strangis - 'Tulipani blu' Zef e Marz con Elisa e La Rappresentante di Lista - 'Tilt' Coma_Cose - 'Agosto morsica' The Kolors - 'Italodisco'- ...... Gigi D'Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani,, ...55 - THE MIDDLE - IL BALLO STUDENTESCO 20:20 - THE MIDDLE - IL PONTE 20:45 - THE MIDDLE -L'...La cantante lancia il nuovo singolo 'Non vado via' che esce venerdì 5 maggiocon ' Non vado via '. Il nuovo singolo che esce venerdì 5 maggio è una ballad Anni Novanta che racconta di un sentimento importante, della voglia di esserci e di restare, nonostante tutto.

Arisa torna con la ballad “Non vado via" - MetroNews Metro

Ascolta l'articolo Tra un serale e l’altro di Amici di Maria, Arisa è oggi tornata in radio con “Non vado via“, ballad tutta voce e piano nata dalla collaborazione con Giuseppe D’Albenzio, in arte Jas ...Oggi, 5 maggio 2023, Arisa lancia il suo ultimo brano: 'Vi dico solo che è il mio bellissimo regalo per voi', scrive su Instagram.