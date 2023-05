Arisa | torna alla ribalta con un nuovo singolo | Non vado via

(Di venerdì 5 maggio 2023) Esce oggi, venerdì 5 maggio 2023, ildi, Nonvia, disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale e in radio. Lo sguardo intenso dell’artista, il chiodo di pelle e i capelli inumiditi, ricordano il look Anni ’50 di Grease e, ancora una volta, la cantante si dimostra una delle voci più energiche del panorama musicale italiano. “È con immenso piacere che annuncio a tutti voi l’uscita del mio#nonvia da stanotte a mezzanotte su tutti i digital store”, scrive su Instagram. Vi dico solo che è il mio bellissimo regalo per voi che siete il mio cuore e nel mio cuore per ben 14 anni. Ne abbiamo passate tante insieme, ma siamo ancora qua, e chissà quante avventure ancora da vivere ci saranno sul nostro cammino. “Siamo una ...

Arisa con ' Non vado via '. Il nuovo singolo che esce venerdì 5 maggio è una ballad Anni Novanta che racconta di un sentimento importante, della voglia di esserci e di restare, nonostante tutto.

Ascolta l'articolo Tra un serale e l’altro di Amici di Maria, Arisa è oggi tornata in radio con “Non vado via“, ballad tutta voce e piano nata dalla collaborazione con Giuseppe D’Albenzio, in arte Jas ...Oggi, 5 maggio 2023, Arisa lancia il suo ultimo brano: 'Vi dico solo che è il mio bellissimo regalo per voi', scrive su Instagram.