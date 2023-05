Arisa | testo e significato del brano “Non vado più via”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Finalmente oggi, venerdì 5 maggio, uscirà il“Nonpiù via” di. La cantante ha deciso di sorprendere i suoi fan con undolce e avvolgente. Scopriamo che cos’ha detto in merito.del“Nonpiù via” Ecco cosa ha confessato la cantante in merito al suo nuovo singolo: « “Nonvia” è una bellissima canzone scritta secondo i canoni della melodia tradizionale italiana. Ha qualcosa di così magico e universale che potrebbe essere anche la colonna sonora di un film di Walt Disney. Volutamente super nineties, è una storia a lieto fine che ti lascia dentro un senso di sollievo e la voglia di farcela. Dopo tanti tentativi, tra false illusioni e dure realtà adesso mi vedo e vedo con ...

... sfociano in un intenso ritornello che arriva dritto al cuore, mentre le parole del...via e' una bellissima canzone scritta secondo i canoni della melodia tradizionale italiana raccontaHa ...pubblica il nuovo singolo "Non vado via" . Un brano intimo, profondo e avvolgente, in cui l'... sfociano in un intenso ritornello che arriva dritto al cuore, mentre le parole delraccontano ......si è lesionata il menisco.' Inoltre dalla prossima edizione non ci saranno Raimondo Todaro e. ... Se il tema è sacro, le barre che brutalizza neldel brano sono di una banalità raggelante. ...

Arisa racconta il lieto fine nel nuovo singolo “Non vado via” All Music Italia

Arisa Non Vado via è il nuovo singolo della cantante in uscita nei prossimi giorni: tutti i dettagli e curiosità sul brano ...La cantante ARISA è pronta il nuovo singolo "Non vado via". Il brano sarà disponibile da venerdì 5 maggio 2023 ...