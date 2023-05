Arbore | Napoli? Non è più la città di Gomorra Quella volta che Maradona

Scudetto, parla Renzo'Lo scudetto delè provvidenziale perché non viene a confortare una città malandata o comunque con dei problemi come accadde 33 anni fa, o come nell'anno del primo ......Crescenzo cos'avrebbe detto delcampione d'ItaliaN Non avrebbe detto nulla, sarebbe impazzito di gioia e sarebbe sceso in campo allo stadio a festeggiare come abbiamo fatto lui, io e......si è vestita interamente di azzurro. Al traguardo raggiunto dalla squadra allenata da ... TAGS Coldplay , Edoardo Bennato , Gigi D'Alessio , Nino D'Angelo , RenzoLa fotografia dell'...

Scudetto Napoli, Arbore: Momento magico, non è più il tempo di Gomorra. E quella volta che Maradona... Affaritaliani.it

Il presidente Aurelio De Laurentiis è oggi l’orgoglio dell’imprenditoria meridionale, quella sana e concreta, quella della gestione societaria oculata ...Renzo Arbore serba il ricordo del primo scudetto del Napoli che è stato celebrato con una festa televisiva Rai, condotta da Gianni Minà, rivelando un aneddoto ancora sconosciuto al pubblico.