Approfondimenti sui benefici del CBD

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il cannabinolo o detto anche CBD, è una sostanza chimica naturale che si trova nella canapa, nota anche come marijuana. Si tratta di un cannabinoide che ha dimostrato di avere numerosiper la salute. Questo composto chimico fa parte dei tanti cannabinoidi presenti nella canapa e non è psicoattivo e non produce effetti come lo “sballo“. La vendita dei prodotti con CBD sono un rimedio naturale per molte problematiche comuni, e secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non esistono effetti indicativi di abuso o dipendenza associati all’uso del CBD puro. Il CBD è stato ampiamente studiato per le sue proprietà terapeutiche e questa mole di ricerche ha portato alla luce una serie di proprietà benefiche della pianta di cannabis, che vanno dal trattamento di alcune malattie fino all’utilizzo come integratore alimentare. Uno degli usi più interessanti ...