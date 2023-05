Anzio | sotto il letto nasconde 2 chili di hashish e un revolver rubato | arrestato 28enne

(Di venerdì 5 maggio 2023)– Adi poliziotti del locale commissariato, durante un servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel percorrere Corso Italia ad, hanno notato una Mercedes uscire dalla via a forte velocità. Insospettiti dalla condotta hanno deciso di pedinarla fino a via Caligola, nei pressi di un ristorante, dove la macchina si è fermata. A quel punto l’uomo alla guida è stato controllato dagli agenti. Ilal volante si è mostrato insofferente e intimidito dal controllo; l’immediata perquisizione personale e veicolare ha dato esito negativo mentre la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare, nascostiilmatrimoniale, quasi 2die una pistola calibro 38 ...

