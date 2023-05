Antonella Fiordelisi e Rosalinda Cannavò ad Ibiza | il messaggio ironico per Andrea ed Edoardo

Ora, l'ex concorrente continua a far parlare di sé per la sua storia d'amore conche sembra procede a gonfie vele adesso che i due sono fuori dalla casa e lontani dalle ...... Leggi anchetorna in tv dopo il Gf Vip Orietta ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciata a tutti quei concorrenti del Gf Vip che nella Casa hanno assunto un ...Condividi su:, una delle protagoniste della settima edizione del Gf Vip , ha rilasciata un'intervista al settimanale ' Chi ', dove ha parlato della sua esperienza nella casa di Cinecittà e dei ...

Antonella Fiordelisi: “Al Gf Vip 7 ho mostrato il mio lato più sensibile" Isa e Chia

Edoardo Donnamaria: scontento dopo il GF Vip 7 Dalle ultime notizie che circolano, sembra che Edoardo Donnamaria non stia attraversando un momento ...Un ex concorrente (ignoto) del Grande Fratello Vip sarebbe furioso per il suo risvolto professionale dopo il reality show ...