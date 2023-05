Anteprima della prima tappa del Giro d’Italia 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’ultima volta che ilè partito dall’Abruzzo, nel 2001, Rik Verbrugghe ha realizzato la cronometro più velocestoria del Grande, facendo segnare 58,874 km/h sul lungomare di Pescara per conquistare lamaglia rosa. La lunghezzaprova d’apertura, per non parlaresalita verso il traguardo di Ortona, fa sì che quel record non venga messo in discussione, ma un altro belga si aspetta di iniziare velocemente il suolungo l’Adriatico. Remco Evenepoel vedrà in questa fatica di 19,6 km un’ovvia opportunità per guadagnare un po’ di terreno sui suoi rivali in classifica, ma anche Primož Rogli? si sentirà a suo agio su questo percorso, mentre è anche un primo indicatore delle prospettive di Geraint ...