Ansiosi | depressi e in competizione | non è più una scuola per studenti

(Di venerdì 5 maggio 2023) I nostristanno male, ed è un fatto. Non lo si dice per giustificare certi tipi di comportamento in quella retorica tutta italiana che dipinge le nuove generazioni come scansafatiche e con poca voglia di fare. Lo confermano diverse ricerche che in questi mesi sono uscite e che hanno...

Il fatto è che, ricorda Cipriano, tutte queste sostanze finirono per spaventano il potere; iniziarono ad essere viste non tanto come sostanze utili per curare, psicotici o ...Due liguri su tre soffrono di stress sul lavoro, hanno problemi di socializzazione e vivono con ansia le attività quotidiane. E' la fotografia, preoccupante, che emerge da "La psicologia dei liguri: ..., spesso soli; giovani che si sentono incapaci di affrontare le sfide della vita adulta. E il turbamento, il disaccordo, l'incertezza, la sfida, appunto, piacciono solo a noi vecchi ...

Ansia e depressione post-Covid: studio indaga possibile ruolo del ... Microbioma.it

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...In Liguria due adulti su tre presentano una sintomatologia depressiva e ansiosa, con tassi di incidenza più alti della media nazionale, e un aumento della spesa lorda in antidepressivi di circa 1,6 mi ...