Annalisa punta a Sanremo 2024 | anche come co-conduttrice

(Di venerdì 5 maggio 2023)Da mesi fa ormai ballare e cantare in molti: prima con Bellissima, poi con Mon amour, che sta ripercorrendo a suon di stream e passaggi in radio il clamore del singolo precedente. Manon si ferma e nel futuro immediato c’è il pezzo estivo con Fedez e gli Articolo 31, che ambisce ad essere uno dei tormentoni dei prossimi mesi, e, chissà, magari il ritorno al Festival di. La 37enne cantante di Savona non esclude di poter rimettere piede il prossimo anno sul palco del Teatro Ariston, che l’ha vista in gara già in altre cinque occasioni; l’ultima nel 2021, in un’edizione del Festival che resterà nella storia perché svolta senza il pubblico in presenza, nel pieno della pandemia da Covid (per la cronaca, vinsero i Maneskin, mentrearrivò settima con il brano Dieci). Dopo tre anni di ...