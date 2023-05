Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones saranno le star di Voyagers | film su Carl Sagan e Ann Druyan

(Di venerdì 5 maggio 2023)a portare in vita sul grande schermo la storia d'amore trae Anngrazie alavranno la parte dei protagonisti di, il nuovodiretto da Sebastián Lelio. Il progetto, che sarà prodotto da Ben Browning perNation Entertainment, racconterà quindi una storia d'amore ambientata nel 1977. La storia raccontata insegue quanto accaduto nel periodo in cui la NASA stava preparandosi a lanciare le prime ...

e Daisy Edgar - Jones avranno la parte dei protagonisti di Voyagers , il nuovo film diretto da Sebastián Lelio . Il progetto, che sarà prodotto da Ben Browning per FilmNation ...... Holland si è lasciato sfuggire dettagli che poi sono stati confermati una volta visto il film, come quando negò fermamente di essere presente nella scena in cuisalva MJ ( ...È la piattaforma cinese, però, a dare il giusto spazio alla bravura die Vanessa Hudgens e alle splendide canzoni scritte da Jonathan Larson. Il musical è ambientato nel 1992, ...

Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones saranno le star di Voyagers ... Movieplayer

Voyagers racconterà la storia d'amore tra il celebre autore di Contact Carl Sagan (morto nel 1996) e la regista Ann Druyan.Saranno Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones a portare in vita sul grande schermo la storia d'amore tra Carl Sagan e Ann Druyan grazie al film Voyagers.