Amici 22 | la dichiarazione d’amore di Benedetta Vari a Mattia Zenzola | “Con te ho sbagliato tanto”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tra i telespettatori di22, in tanti sono convinti chesi sia innamorata di, il ballerino di danze latino-americane con cui fa coppia fissa, nel ruoli di professionista, al Serale. Nell’ultimo day-time diandato in onda, del resto, la ballerina ha detto al collega parole bellissime, che sono parse a molti una velata, nonché un mea culpa per quanto detto in passato con l’amica Maddalena Svevi, ovvero cheè benvoluto solo perché è bello e piace alle ragazzine.22,è innamorata di? Chesia innamorata ...

... Gaetano Gifuni, che si lamentava perche' il Tg1 non aveva dato unadi Scalfaro. E' ...e non per lui Il sindacato dice di voler applicare le regole e poi le interpreta solo per gli. ...La showgirl e insegnante di '22' commenta le parole della 23enne Qualche tempo fa la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara ...invece l'ha stupita è stato il clamore suscitato per una......che questo era tornato a casa e l'aveva trovata sul divano assieme a uno dei suoi più cari, ... "Sono numerose le discrepanze, che ladella persona offesa presenta come evidenziato: ...

Amici: sarebbero 14, tra allievi e tecnici, i positivi al Covid. L’ufficio stampa: “Attendiamo notizie dalla produzione” All Music Italia

La reazione di un 28enne che ha picchiato la sua compagna sarebbe stata “poco garbata” e “sopra le righe”, ma che “si spiega nel contesto di degrado in cui i fatti sono maturati”: la gup del Tribunale ...Dopo le dichiarazioni della figlia di Lorella Cuccarini, che aveva detto di essere più interessata alle persone in generale che al loro sesso, ...