Amici 22 | cambia tutto | annullata la registrazione e puntata saltata?

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 5 maggio 2023) Problemi in arrivo per la produzione di22: laprevista per giovedì 4 maggio, infatti, sarebbe stata. A sganciare l’indiscrezione ci ha pensato Simona Bastiani, giornalista e conduttrice di Talk2U: ecco cosa è trapelato. Guai in arrivo nelle ultime puntate di22. Pare infatti che ladella semifinale, prevista per giovedì 4 maggio, slitterà a data a destinarsi, comportando dunque un ulteriore ritardo per l’ultimo appuntamento, che decreterà il vincitore. Il talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ha dovuto infatti far fronte a un problema improvviso, che ha fatto irruzione nel programma nel corso della precedente22, semifinale sospesa? Ecco cosa è successo – VelvetMagGià alcuni giorni ...