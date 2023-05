Ambra Angiolini e la bulimia a 13 anni | “È come un cancro dell’anima”

(Di venerdì 5 maggio 2023)racconta delle difficoltà affrontate durante l’adolescenza e si sofferma su quella che definisce un “”: la. A 13, l’attrice del film Le fate ignoranti, ha combattuto duramente contro lo spettro di questa malattia e, oggi, lancia un messaggio rivolto a tutti coloro che ne soffrono. “Non minimizzate, non la rendete la malattia delle ragazzette che vogliono essere 90-60-90 perché è davvero ingiusto. Si chiama malattia, va curata, va fatta ricerca”, afferma la conduttrice 46enne nel corso di un’intervista per Basement Café di Lavazza. Vi raccomandiamo...e i disturbi alimentari in un libro sullaSecondo la star televisiva, la ...

e Andrea Bosca sembrano davvero fare sul serio. Perla fine della storia d'amore con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri aveva dato il via ad un periodo molto ...e Francesco Renga sono ex affiatati e felici al compleanno del figlio . Insieme alla maggiore 19enne, Jolanda , la 46enne e il 54enne organizzano un pranzo nella casa di Brescia per ...D'estate ci mettevamo la tutina Onix comee cantavamo Please Don't Go ". È vero che si vergognava quando si rivedeva in tv a fare le mossette da letterina "Diciamo che non mi ...

Ambra Angolini e il fidanzato Andrea Bosca, l’amore corre velocissimo OGGI

Ambra Angiolini e l'ex Francesco Renga felici insieme per il compleanno del figlio Leonardo che ha compiuto 17 anni ...Sono già aperte le prenotazioni per assistere al debutto del nuovo spettacolo della Compagnia degli Evasi, sabato 20 maggio 2023 alle ore 21, in prima nazionale, al Teatro degli Impavidi di Sarzana, g ...