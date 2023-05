Ambra Angiolini choc | ' Io bulimica a 13 anni Ero incapace di chiedere aiuto | mangiavo per sfogarmi'

Un racconto sincero e senza veli è quello diin un'intervista con Carlotta Vagnoli per Basement Café by Lavaza . L'attrice ha parlato del disturbo alimentare contro il quale ha ...sta vivendo un momento di rinascita, sia da un punto di vista sentimentale che professionale. Circa un mese fa ha postato su Instagram la foto del suo nuovo tatuaggio, una farfalla che ...si è confessata a cuore aperto in merito al periodo più buio e drammatico del suo passato. Oggisembra aver trovato la serenità ma a Basement Café by Lavazza lei stessa ...

Ambra Angiolini è tornata a parlare del disturbo alimentare che l'ha colpita in età adolescenziale. All'età di circa 13 anni, l'ex moglie di Francesco Renga, è diventata bulimica, disturbo alimentare ...Una storia di sofferenza e di rinascita, rischiando di cadere nella potenza delle etichette e del chiacchiericcio mediatico e chiudendo le porte a un baratro che sembrava poterla ingoiare.